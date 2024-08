© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo



Die GameStop-Aktie steigt endlich wieder, nachdem das Unternehmen einen Kredit in Höhe von 250 Millionen Dollar beendet hat.In einem SEC-Bericht vom Dienstag hatte GameStop eine freiwillige Kündigung eines Kreditvertrags über 250 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im November 2026 gemeldet, den das Unternehmen im November 2021 abgeschlossen hatte. "Die Kündigung wird zum 27. August 2024 wirksam", so GameStop in dem Antrag. "Nach Wirksamwerden der Kündigung werden die Hauptliquiditätsquellen des Unternehmens Barmittel aus dem operativen Geschäft und der Kassenbestand sein." GameStop verkündete am Donnerstag auch, dass es sich auf den Verkauf von Retro-Spielen in neuen, eigens dafür …