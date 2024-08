Die Aktie des E-Autoherstellers Tesla ist nach einem positiven Analystenkommentar am Vortag zunächst kräftig angestiegen, büßte die Gewinne im Handelsverlauf jedoch größtenteils wieder ein und nähert sich nun einer wichtigen Unterstützungsmarke. Jed Dorsheimer, Analyst bei William Blair, stuft Tesla mit "Outperform" ein und sieht somit erhebliches Kurspotenzial. Was das Thema Energiespeicher und das ganze Energie-Ökosystem betreffe, fühle er sich an Apple erinnert, schreibt Dorsheimer euphorisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...