Linz (www.anleihencheck.de) - Ein wichtiges Ziel der Europäischen Zentralbank wurde erreicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflation in Deutschland sei im August um 2,0 Prozent und nach nationaler Rechnung sogar nur um 1,9 Prozent gestiegen. Erwartet worden sei lediglich eine Abschwächung auf 2,1 Prozent. Dies erhöhe den Spielraum der EZB für Zinssenkungen. ...

