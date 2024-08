Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der nachlassende Preisdruck in Deutschland und das vergleichsweise niedrige Niveau der US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe haben per saldo keine tiefen Spuren an den Finanzmärkten hinterlassen, so die Analysten der Helaba.Die Kurse am Rentenmarkt seien unter Schwankungen leicht gesunken und der Euro habe sich abgeschwächt. Am Aktienmarkt sei es zu Kursgewinnen gekommen und der DAX habe ein neues Allzeithoch markiert. Heute richte sich der Fokus auf die Konsumausgaben in den USA nebst den dazugehörigen Deflatoren. Sie dürften die Erwartungen sinkender Leitzinsen wohl nicht forcieren. ...

