Der DAX erklomm gestern eine neue Bestmarke. Am Vormittag stieg er auf ein Allzeithoch bei 18.936 Punkten. Am Ende des Tages ging er leicht darunter mit einem Plus von 0,69 Prozent aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, ...