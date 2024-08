FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag vor wichtigen Preisdaten aus der Eurozone und den USA wenig bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Vormittag geringfügig um 0,06 Prozent auf 134,01 Punkten zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,27 Prozent.

Im Vergleich zum Vortag hielten sich die Kursbewegungen am deutschen Anleihemarkt in Grenzen. Am Donnerstag hatten Preisdaten aus großen Volkswirtschaften der Eurozone eine unerwartet niedrige Inflation für August gezeigt, was kräftige Kursbewegungen ausgelöst hatte. Im Freitagshandel warten Anleger auf Inflationsdaten für die gesamte Eurozone, die am späten Vormittag auf dem Programm stehen.

Auch im Tagesverlauf bleibt der Fokus auf Preisdaten gerichtet. Am Nachmittag wird der PCE-Preisindex in den USA erwartet. Der steht bei Investoren im Fokus, da sich die US-Notenbank Fed an diesen Daten orientiert. Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Dekabank ist aber nur dann mit stärkeren Kursbewegungen zu rechnen, wenn die Preisdaten einen deutlichen Rückgang der Inflation zeigen: "Ohne eine klare Überraschung bei den US-Konsumausgaben und dem PCE-Deflator nach unten werden Marktteilnehmer schon den Fokus auf die kommende Woche richten", heißt es in einem Marktkommentar./jkr/jha/