Wann war das neue Rekordhoch des DAX absehbar? von Sven Weisenhaus Der DAX hat ein neues Rekordhoch erreicht - und das auf extrem beeindruckende Weise. Denn an 16 der letzten 18 Handelstage konnte der deutsche Leitindex höher schließen als am Tag zuvor. Um mehr als 11 % legte er dadurch in diesem Zeitraum zu. Und damit holte er mehr als alle Kursverluste der Konsolidierung bzw. Korrektur auf, die vom 12. Juli bis zum 5. August anhielt und am Ende crashartige verlief (Welle C). Das ist extrem ungewöhnlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...