Der technologielastige Hang Seng Index hat am Freitag mehr als zwei Prozent zugelegt und wird damit die vierte Woche in Folge positiv abschließen. Für positive Impulse sorgten News aus dem Immobiliensektor, der nach und nach stärker werdende Renminbi und eine Überraschung bei den Quartalszahlen von Meituan. Laut Bloomberg zieht es die chinesische Regierung in Erwägung, Hausbesitzern die Refinanzierung von Hypotheken in Höhe von rund 5,4 Billionen Dollar zu ermöglichen. Damit würden die Zinskosten ...

