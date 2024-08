Die Lufthansa-Aktie hat ihre jüngste Aufwärtsbewegung am gestrigen Donnerstag fortsetzen können und sich damit der wichtigen 6-Euro-Marke angenähert. Aussagen von Konkurrent Ryanair haben zuletzt für Aufwind gesorgt (DER AKTIONÄR berichtete). Auch am Freitag steigt die Aktie - Grund dafür dürften verstärkte Sparbemühungen der Kranich-Airline sein. Die Lufthansa will mehr Kurzstreckenflüge ihrer Kerngesellschaft von anderen Airlines erledigen lassen. Ohne Qualitätsverlust sollen das sowohl konzerninterne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...