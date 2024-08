Während in den USA der Wahlkampf für die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im November bereits längst in vollem Gange ist, beginnt er hierzulande jetzt erst richtig. Das Thema Wirtschaftsstandort sollte dabei meiner Meinung nach von brennender Bedeutung sein, auch wenn es etwa in den ORF-Sommergesprächen bisher noch zu sehr am Rande diskutiert wurde. Die Pierer Mobility AG strauchelt derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...