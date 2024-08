Das Unternehmen gilt weltweit weiterhin als bevorzugter Arbeitgeber und seine Mitarbeiter sagen, dass sie "lange hier arbeiten möchten".

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support, Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software und ein AWS-Partner, gibt stolz bekannt, dass Rimini Street India als einer der Best Workplaces for Millennials ausgezeichnet wurde und Rimini Street Australia die Auszeichnung als Great Place to Work® 2024 erhalten hat.

Great Place to Work® ist die globale Autorität bezüglich Arbeitsplatzkultur, Arbeitserlebnis und Führungsverhalten, das nachweislich marktführende Umsätze, Mitarbeiterbindung und mehr Innovationen ermöglicht. Best Workplaces-Auszeichnungen werden nach Prüfung des detaillierten Culture Brief vergeben, der branchenweit und regional verglichen wird.

"Rimini Street erhält weltweit immer mehr Anerkennung für seine Kultur des Außergewöhnlichen, die uns als einen bevorzugten Arbeitgeber etabliert, bei dem sich die Mitarbeiter jeden Tag vollständig in die Arbeit einbringen können", sagte Brian Almas, Senior Vice President of Human Resources bei Rimini Street. "Wir sind dankbar für die Möglichkeit, Seite an Seite mit solch unglaublichen Talenten zu arbeiten, von denen jeder einzelne beispielhaft für Servicebereitschaft steht und höchste Qualitätsstandards erfüllt."

Rimini Street India fördert eine anregende Kultur der Inklusion und Talententwicklung

Kürzlich landete Rimini Street India unter den Top 20der Nation als Great Mid-Size Workplaces 2024, unter den Top 50 India's Best Workplaces in der Kategorie IT IT-BPM 2023 und erhielt die Great Place to Work-Zertifizierung der Region. Die wachsende Liste der Auszeichnungen wird nun damit erweitert, dass Rimini Street India auch als eines der Top 50 Unternehmen unter India's Best Workplaces für Millennials 2024 anerkannt ist.

Laut Best Workplaces for Millennials umfasst diese Generation die zwischen 1981 und 1997 Geborenen, die mit 67 heute die größte Gruppe der Werktätigen ausmachen. Sie legen Wert auf besondere und einzigartige Leistungen, Karrierechancen und faire Bezahlung. Die Finalisten dieser Auszeichnung zeichnen sich durch hervorragende Personalpraktiken aus, indem sie proaktiv auf das Feedback ihrer Mitarbeiter reagieren, um eine Kultur soliden Vertrauens zu schaffen.

"Rimini Street India ist sehr stolz darauf, ein förderndes, unterstützendes Umfeld zu schaffen, in dem Mitarbeiter für ihre einzigartigen Talente und Beiträge geschätzt werden und ihr berufliches Wachstum gefördert wird", sagte Megh Risaldar, Vizepräsident und Personalleiter bei Rimini Street India. "Wir sind beeindruckt und dankbar für diese direkte Anerkennung durch unsere Millennial-Belegschaft und sind doppelt motiviert, unsere unglaublich talentierten Mitarbeiter weiterhin zu unterstützen, zu engagieren, zu fördern und zu feiern."

"Herzlichen Glückwunsch, Rimini Street! Ihr Engagement, den sich entwickelnden Bedarf der dynamischen Generation zu erfüllen, setzt neue Maßstäbe für die folgenden", sagte Balbir Singh, CEO von Great Place to Work India. "Wir feiern Ihren Erfolg bei der Förderung von Umgebungen, in denen Millennials wirklich herausragende Leistungen erbringen können."

Mitarbeiter von Rimini Street Australia sagen: "Hier möchten wir lange arbeiten"

In der unabhängigen Umfrage, die von einem Drittanbieter im Rahmen der Great Place to Work®-Zertifizierung durchgeführt wurde, sagten die in Australien ansässigen Kollegen von Rimini Street:

Beim Eintritt in das Unternehmen wird man herzlich empfangen

Dies ist ein physisch sicherer Arbeitsplatz

Die Menschen hier werden unabhängig von ihrem Alter und ihrer sexuellen Orientierung fair behandelt

Hier möchte ich lange arbeiten

"Die Great Place to Work®-Zertifizierung ist eine sehr begehrte Auszeichnung, die konsistentes und gezieltes Engagement für das Wohlergehen der Mitarbeiter erfordert", sagte Sarah Lewis-Kulin, Vizepräsidentin für globale Anerkennung bei Great Place to Work®. "Die erfolgreiche Erlangung dieser Anerkennung zeigt, dass Rimini Street sich als eines der Top-Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt hervorhebt und seinen Mitarbeitern ein großartiges Umfeld bietet."

"Die Mitarbeiter von Rimini Street schaffen zweckorientierte und außergewöhnliche Technologielösungen, die von außergewöhnlichen Menschen vorangetrieben werden. Beflügelt von solch einer wichtigen Aufgabe arbeiten wir eng zusammen, um uns sowohl gegenseitig zu unterstützen als auch den Kunden zu helfen, die wir weltweit bedienen", sagte Andrew Manners, Global Vice President und General Manager von Rimini Street ANZ. "Vielen Dank, Great Place to Work®, dass Sie unsere Kultur des Außergewöhnlichen ins Rampenlicht gerückt haben, und vor allem vielen Dank an unsere außergewöhnlichen Mitarbeiter. Sie lassen Rimini Street glänzen."

Wir stellen ein!

Entwickeln Sie Ihre Karriere in einem Unternehmen, das seine Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt und in die Gemeinschaft investiert. Besuchen Sie die Karriereseite von Rimini Street unter: https://www.riministreet.com/company/careers/

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Support, Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software und ein AWS-Partner. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet ein umfassendes Sortiment einheitlicher Lösungen zum Ausführen, Verwalten, Unterstützen, Anpassen, Konfigurieren, Verbinden, Schützen, Überwachen und Optimieren von Unternehmensanwendungen, Datenbanken und technologischer Software. Es ermöglicht Kunden, bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen, Kosten erheblich zu senken und Ressourcen für Innovationen neu zuzuweisen. Bis heute vertrauen über 5.600 Unternehmen der Fortune 500, Fortune Global 100, mittelständische Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus einem breiten Spektrum von Branchen auf Rimini Street als ihren vertrauenswürdigen Anbieter von Unternehmenssoftware. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte riministreet.com und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X (früher bekannt als Twitter), Instagram, Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

