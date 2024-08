FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 23 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Essenslieferdienst habe jüngst gute Zahlen vorgelegt und seine Pläne für einen Börsengang der Marke Talabat in Dubai präsentiert, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie hob ihre Schätzungen für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) an./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2024



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014



ISIN: DE000A2E4K43

