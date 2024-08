Während DAX und Dow Jones am Donnerstag neue Höchststände erreicht haben, verharrt der Bitcoin derzeit rund XX Prozent unter seinem Rekordhoch in einem zähen Seitwärtstrend. Dass es dabei durchaus volatil zugehen kann, hat der gestrige Tag gezeigt: Nach dem gescheiterten Angriff auf einen wichtigen Widerstand ist der Kurs erneut abgetaucht.Im freundlichen Gesamtmarkt hat der Bitcoin am gestrigen Donnerstag zeitweise die Marke von 60.000 Dollar zurückerobert. In der Spitze ging es dabei am Abend ...

