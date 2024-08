www.bernecker.info

Die Aktie des Betreibers von Online-Bestell- und Lieferplattformen für Mahlzeiten, Lebensmittel und andere Waren des täglichen Bedarfs hat derzeit einen Lauf. Am gestrigen Donnerstag legte der Kurs um 12,2 % auf 26,37 € zu, aber der Kurs befindet sich bereits seit vergangener Woche in der Aufwärtsbewegung. Die erfreuliche Tendenz wurde durch solide Ergebnisse im zweiten Quartal, eine bestätigte Jahresprognose und positive Nachrichten aus dem Korea-Geschäft begünstigt. Analysten sehen die Hauptursache für den Kurssprung jedoch in der Ankündigung eines möglichen Börsengangs des Nahost-Geschäfts, was als unerwarteter Schritt zur Verbesserung der Unternehmensbilanz gewertet wird.Delivery Hero konnte im ersten Halbjahr dank größerer Warenkörbe und häufiger Bestellungen deutliche Gewinne im Tagesgeschäft erzielen. Besonders die Stärke des Nahost- und Nordafrika-Geschäfts stach positiv hervor, während die Ergebnisse in Asien nicht den Erwartungen entsprachen. Delivery Hero plant nun, die stark wachsende Marke Talabat in Dubai an die Börse zu bringen. Experten schätzen den potenziellen Wert dieses Geschäftsbereichs auf rund 5 Mrd. €, was die Marktkapitalisierung des Mutterkonzerns weiter steigern dürfte.Heute notiert Delivery Hero nochmals rund 3,5 % fester. Verantwortlich für den erneuten Kursanstieg sind mehrere Analystenheraufstufungen. Bereits gestern hatte JPMorgan das Kursziel für Delivery Hero nach der Veröffentlichung der Zahlen und in Anbetracht des geplanten Börsengangs des Nahost-Geschäfts von 32 auf 37 € erhöht und die Einstufung auf "Overweight" bestätigt. Analyst Marcus Diebel betonte in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie, dass die Aussagen des Essenslieferdienstes während einer Analystenkonferenz sehr ermutigend waren. Besonders positiv hob er die Entwicklungen in Korea und Saudi-Arabien sowie die rasche Verbesserung der Cashflow-Kennzahlen hervor. Zudem bleibt er der Meinung, dass europäische Essenslieferdienste generell stark unterbewertet sind.Heute zog dann UBS nach. Die Schweizer Großbank hat das Kursziel für Delivery Hero von 39 auf 40 € erhöht und die Bewertung mit "Buy" beibehalten. Analyst Jo Barnet-Lamb betonte in einer heute veröffentlichten Studie, dass die kürzlich vorgelegten Zahlen des Essenslieferdienstes ein starkes erstes Halbjahr widerspiegeln. Zudem seien die Pläne für einen Börsengang der schnell wachsenden Marke Talabat in Dubai eine entscheidende positive Entwicklung.Last but not least reihte sich dann heute noch Barclays in die Riege der positiven Analysteneinstufungen ein. Die britische Investmentbank hat das Kursziel von 49 auf 52 € angehoben und die Bewertung mit "Overweight" bestätigt. Analyst Andrew Ross schrieb in einer heute veröffentlichten Studie, dass die jüngsten Quartalszahlen des Essenslieferdienstes insgesamt positiv ausgefallen seien. Außerdem könnte der geplante Börsengang der Marke Talabat in Dubai den Gesamtwert der Unternehmensteile hervorheben und den Schuldenabbau unterstützen.Das Votum der Analysten fällt insgesamt recht einheitlich aus. Das durch die Bank positive Sentiment dürfte dem Aktienkurs weiteren Rückenwind bescheren. Ausgehend von dem Anfang 2021 markierten Allzeithoch hatte der Kurs zeitweise rund 90 % nachgegeben. Auch nach den deutlichen Kurssteigerungend der vergangenen Tage notiert die Aktie immer noch 81 % unter ihrem historischen Höchstniveau. Allerdings: Gemäß der Analysteneinschätzungen wird Delivery Hero bis inklusive 2025 unterm Strich defizitär bleiben und frühestens ab 2026 schwarze Zahlen schreiben.Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief"Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.