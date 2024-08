Am Mittwoch sackte der Kurs der Nio-Aktie (WKN: A2N4PC) auf ein neues 4-Jahrestief ab. Doch am gestrigen Donnerstag legte der chinesische E-Autobauer um fast +6% zu und auch am Freitagmorgen steht ein dickes Plus von über +8% zu Buche. Gibt es gute Nachrichten und bahnt sich ein Rebound der Nio-Aktie an der Börse an? Starkes Absatzwachstum In den letzten Wochen sorgte Nio für zwei gute Nachrichten, zum einen bei den Absatzzahlen, zum anderen bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...