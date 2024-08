Berlin (ots) -110 neue Auszubildende, fünf Tage am Werbellinsee und richtig viel Input - das war die Premiere des Netto-Azubi-Kick-off! Zum Start des neuen Ausbildungsjahres wurden alle neuen Auszubildenden der Bereiche Verkauf (Verkäufer:in, Kaufmann:frau im Einzelhandel) und Logistik (Fachlagerist:in, Fachkraft Lagerlogistik) gemeinsam bei einer großen Auftaktveranstaltung begrüßt.Wie bei der späteren Ausbildung wechselten sich in der Woche Theorie und Praxis ab. Die Azubis erfuhren erste Insights zum Unternehmen Netto, dem Produktangebot und aus dem Bereich Marketing/Kommunikation. Die Netto-Eigenmarken wurden auf einer Messe präsentiert und konnten dort verkostet werden. Der Vertrieb schulte seine Neulinge in Warenkunde und Kasse und Kundenkommunikation, die Logistik erläuterte die Prozesse und die Aufgaben der verschiedenen Abteilungen der Logistikzentren.Praktisches Highlight in der ersten August-Woche waren die Besuche im Markt mit Einblicken in die Abläufe an der Kasse, bei der Warenpräsentation und im Marktlager. In den Logistikzentren in Wustermark und Stavenhagen, die von den Logistik-Azubis besucht wurden, beeindruckten die neuen Auszubildenen die genau aufeinander abgestimmten Prozesse des Wareneingangs, der Kommissionierung und des Warenausgangs sowie die Details des Retourenmanagements und der Qualitätskontrolle.Neben der Vermittlung von Informationen über das Unternehmen und ersten prüfungsrelevanten Inhalten, stand auch der Austausch und die Vernetzung der Neuankömmlinge im Fokus. So konnten sich die Azubis auch beim Freizeitprogramm mit Sportfest, Grillen und Kegeln einfach kennenlernen - einfach echtnettohier. Die beiden Organisatorinnen Stefanie Näthe und Katharina Bade (HR Netto) sind sich sicher: "Bei diesem Event haben unsere Azubis nicht nur Wissen erlangt, sondern auch Freundschaften geschlossen und den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft gelegt. Wir wünschen allen Auszubildenen viel Erfolg und Spaß beim Start ins Berufsleben!"Ein Einstieg als Auszubildende:r bei Netto ist übrigens immer noch möglich. Mehr Informationen dazu gibt es unter https://karriere.netto.de.Über NettoNetto betreibt in Deutschland 342 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.Pressekontakt:Netto ApS & Co. KGTimo SchroedelE-Mail: timo.schroedel@netto.deKirsten Geß ConsultingKirsten GeßE-Mail: kg@kirsten-gess-consulting.deOriginal-Content von: Netto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144829/5853988