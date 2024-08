Ebay hat eine eigene Fashion-Show angekündigt, die ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit stehen soll. Denn dort wird nur gebrauchte Designerkleidung angeboten. Und diese kann auch noch direkt gekauft werden. Wer an die Fashion Week in New York oder London denkt, wird sicher auch die hohen Preise im Kopf haben, die Designer:innen für ihre neuen Kollektionen verlangen. Dass es auch anders geht, will Ebay mit gleich zwei eigenen Fashion-Events zeigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...