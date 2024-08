Der international tätige Sach- und Haftpflichtversicherer Sompo hat einen neuen Head of Financial Lines ernannt. Mit sofortiger Wirkung übt René Ehlen die Aufgabe aus. Ehlen ist bereits seit Anfang 2024 als Head of Cyber bei Sompo aktiv. Sompo, ein weltweit tätiger Anbieter von Sach- und Haftpflicht(rück)versicherungen für Unternehmen und Privatkunden, hat die Ernennung von René Ehlen zum Head of Financial Lines, Insurance für Deutschland und Österreich, bekannt gegeben. In seiner neuen Funktion ...

