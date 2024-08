Basel (ots) -Im Mai 2025 ist Basel Gastgeberin des Eurovision Song Contest (ESC), des grössten Musikwettbewerbs der Welt. Das Messe und Congress Center Basel spielt bei der Austragung dieser international bedeutenden Grossveranstaltung eine zentrale Rolle und wird mit seiner umfassenden Infrastruktur zum pulsierenden Zentrum für die zahlreichen begleitenden Events werden. Das Messe-Quartier Basel wird damit das Herzstück der lokalen ESC-Feierlichkeiten sein.Wirtschaftlicher und kultureller Impuls für BaselDer Eurovision Song Contest zieht jedes Jahr sowohl vor Ort als auch über verschiedene Übertragungsmedien ein riesiges Publikum an und wird Tausende von Besuchern nach Basel locken. Viele Fans werden auch ohne Veranstaltungstickets in die Stadt reisen, um die besondere Atmosphäre zu erleben und an den zahlreichen begleitenden Events teilzunehmen. Das "Eurovision Village", die offizielle Fanzone des Wettbewerbs, wird im Messe und Congress Center Basel eingerichtet. Das Messe-Quartier Basel wird sich während des Wettbewerbs in einen multikulturellen Treffpunkt verwandeln, der ESC-Fans, die Basler Bevölkerung und internationale Besucher vereint. "Unser Ziel ist es, das Gesamterlebnis des Eurovision Song Contest in Basel mit aussergewöhnlichen Veranstaltungen und Aktivitäten zu bereichern und die Stadt als weltoffene Gastgeberin zu präsentieren. Mit unserem Messe-Quartier im Herzen von Basel sehen wir dies als unseren Auftrag und unsere Verantwortung als MCH Group", sagt Florian Faber, Group CEO der MCH Group. Die Austragung des ESC ist mit einem erheblichen wirtschaftlichen Impuls für Basel verbunden. "Ein Event wie der ESC wirkt wie ein Wirtschaftsmotor. Tausende von nationalen und internationalen Gästen sowie die weltweite Medienpräsenz führen zu einer hohen Auslastung der Hotels, vollen Restaurants und einem lebhaften Stadtbild. Dieser Anlass bringt nicht nur kurzfristig Einnahmen, sondern steigert langfristig und nachhaltig die Attraktivität Basels als Tourismusdestination", so Raphael Wyniger, Basler Unternehmer und Hotelier sowie Mitglied des Verwaltungsrates der MCH Group. Laut Basel Tourismus sind bereits heute nahezu alle Hotelzimmer in Basel für Mai 2025 ausgebucht.Das Messe-Quartier Basel wird zum Eurovision VillageDas Messe-Quartier Basel verwandelt sich während der Austragungswoche des ESC zum "Eurovision Village", dem zentralen Ort für das umfangreiche Rahmenprogramm. Die Infrastrukturen der Messe und Congress Center Basel bieten den idealen Rahmen für das offizielle ESC-Public Viewing, zahlreiche Konzerte und pulsierende Partys. Auch der offizielle "EuroClub" befindet sich in den Räumlichkeiten des Messe und Congress Center Basel. Hier findet das grosse Schaulaufen der Acts während der Eröffnungszeremonie zum ESC-Auftakt sowie die Grand Final Party statt. "Wir sind begeistert und stolz, Teil eines so bedeutenden Events wie dem Eurovision Song Contest zu sein. Mit unserer Erfahrung und Leidenschaft für Grossveranstaltungen werden wir gemeinsam mit der Stadt Basel dazu beitragen, dass der ESC 2025 zu einem unvergesslichen Erlebnis voller Vielfalt, Kultur und Musik wird", sagt Roman Imgrüth, CEO MCH Exhibition & Events.Über das Messe-Quartier BaselDas Messe-Quartier Basel rund um den Messeplatz ist ein vielseitiger und lebendiger Raum für Veranstaltungen aller Art. Die flexible Infrastruktur des Messe und Congress Center Basel bietet den idealen Rahmen für Kunst- und Kulturausstellungen, Konzerte, Theateraufführungen, sowie nationale und internationale Messen und Fachkongresse. Regelmässige Event-Highlights ziehen zahlreiche Besucher an. Das breite Angebot an Freizeit- und Gastronomieeinrichtungen sorgt dafür, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Ob für einen Kaffee, einen Business-Lunch oder ein geselliges Abendessen - die verschiedenen Restaurants und Bars auf dem Areal schaffen eine einladende Atmosphäre für Jung und Alt. Vielfältige Freizeitangebote machen das Messe-Quartier Basel zu einem lebendigen Treffpunkt für die ganze Familie und zu einem Ort des Erlebens und der Geselligkeit.Über die MCH GroupDie MCH Group mit Sitz in Basel ist ein international tätiges Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk und einem internationalen Angebot von Erlebnismarketing-Lösungen. Der Geschäftsbereich Exhibitions & Events veranstaltet jährlich rund 170 Gastveranstaltungen und organisiert 17 eigene Events und Messen in der Schweiz, darunter national führende Plattformen wie die Swissbau, die Igeho und die Giardina. Zudem betreibt die MCH mit der Messe Basel, dem Congress Center Basel und der Messe Zürich die flächenmässig grössten multifunktionalen Eventinfrastrukturen der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt über 800 festangestellte Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in der Schweiz und in den USA.www.mch-group.comPressekontakt:MCH Exhibitions & EventsMarina Kirschbaumermarina.kirschbaumer@messe.ch+41 79 192 30 29Original-Content von: MCH Messe Schweiz (Basel) AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002831/100922493