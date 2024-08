Fielmann hat detaillierte Ergebnisse für das 1. Halbjahr 24 vorgelegt, die weitgehend mit den Ergebnissen der Vorquartale übereinstimmen. Das Unternehmen erzielte ein gesundes Umsatzwachstum von 11% yoy auf EUR 1,1 Mrd., angeführt von organischen und anorganischen Beiträgen, und einen Anstieg des EBITDA um 14% yoy auf EUR 237 Mio. Die EBITDA-Marge verbesserte sich im ersten Halbjahr um 50 Basispunkte yoy auf 21,7%, was auf eine besonders starke Entwicklung in den europäischen Märkten zurückzuführen ist (+1,8ppt yoy auf 23,0%). Für das Geschäftsjahr 24 bekräftigte Fielmann seine Prognose und erwartet einen Konzernumsatz von 2,3 Mrd. EUR (+15% yoy) und eine Verbesserung der EBITDA-Marge (einschließlich US-Geschäft), die im Geschäftsjahr 25 rund 24% erreichen soll. Das Unternehmen hat wichtige Schritte unternommen, um in neue Märkte zu expandieren und das Cross-Selling in angrenzende Produktkategorien wie Hörgeräte zu verstärken, und konzentriert sich weiterhin auf die Digitalisierung und Internationalisierung, um die Rentabilität zu steigern. Aufgrund der unangefochtenen Position als Marktführer im deutschen und europäischen augenoptischen Einzelhandel und des produktivitätsorientierten Ansatzes sehen die Analysten von mwb research Fielmann weiterhin als einen der Qualitätswerte an der deutschen Börse. Die Experten bestätigen ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 66,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fielmann%20AG





