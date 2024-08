Die Zahlen von Delivery Hero zum zweiten Quartal kommen am Markt gut an. Der Bruttowarenwert (GMV) steigt um 7,4 Prozent auf 11,9 Milliarden Euro an. Der Markt ging von 11,71 Milliarden Euro aus. Auch beim Umsatz gibt es einen Anstieg. Dieser legt um rund 20 Prozent auf 3,09 Milliarden Euro zu. Impulse kommen dabei vor allem aus dem Mittleren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...