Analystenhebung und Börsengang-Pläne

Die Aktie von Delivery Hero erlebte in den letzten Tagen einen bemerkenswerten Aufschwung. Analystenmehrere führender Investmentbanken hoben ihre Kursziele an, was auf eine Reihe positiver Entwicklungen im Unternehmen zurückzuführen ist. Zu den wichtigsten Faktoren gehören solide Ergebnisse im zweiten Quartal und eine bestätigte Jahresprognose. Besonders hervorgehoben wurden die starken Ergebnisse im Nahost-Geschäft. Experten betonen, dass die Ankündigung eines möglichen Börsengangs der Marke Talabat in Dubai entscheidenden Einfluss auf die Kursentwicklung hatte. Dies könnte erheblich zur Verbesserung der Unternehmenskasse beitragen und dem Unternehmen helfen, seine Schulden zu reduzieren.

Starke Bilanz und zukünftige Aussichten

Aktuell notiert die Aktie merklich höher und Analysten sehen weiteres Potenzial für Kursgewinne. Die jüngsten Einstufungen zeigen ein positives Sentiment: Die britische Investmentbank erhöhte das Kursziel auf 52 Euro, während eine Schweizer Großbank das Ziel auf 40 Euro anhob. Beide Institute bestätigten ihre positiven Einschätzungen bezüglich der Zukunftsaussichten von Delivery Hero. Der geplante Börsengang der Talabat-Marke könnte den Wert der Unternehmenssegmente hervortun und dem Aktienkurs weiteren Rückenwind geben. Tatsächlich wird erwartet, dass das Unternehmen ab 2026 schwarze Zahlen schreiben könnte.

