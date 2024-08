Es ging in der Aufregung um neue Zahlen von Nvidia vielleicht etwas unter, doch auch BYD präsentierte am Mittwoch frische Ergebnisse für das vergangene Halbjahr. Größere Enttäuschungen gab es dabei nicht zu sehen. Es fehlte aber auch an neuen Wachstumssignalen und so musste die Aktie letztlich Verluste wegstecken.Wenig zu meckern gab es bei den Umsätzen von BYD (US05606L1008), die im ersten Halbjahr auf 301,1 Milliarden Yuan (ca. 38,1 Milliarden Euro) anwuchsen und damit leicht über der Konsensschätzung der Analysten lagen. Bei der ...

