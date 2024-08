Grasbrunn, Frankfurt, Hamburg und Köln (ots) -- Volker Hecht wird Sprecher des Vorstands- Dr. Marc Siemes wird Chief Operating Officer, Anne Wessel Chief Financial OfficerDer Aufsichtsrat der Deutsche Oppenheim Family Office AG hat Volker Hecht in seiner Sitzung vom 29. August zum Sprecher des Vorstands bestellt. Der 46-Jährige kam im Mai dieses Jahres als Generalbevollmächtigter und Abteilungsleiter Akquisition und Mandantenbetreuung zur Deutsche Oppenheim.Zudem werden die Betriebsorganisation und der Finanzbereich künftig getrennt voneinander agieren:- Dr. Marc Siemes wird Chief Operating Officer - zusätzlich zu seiner Funktion als COO des Wealth Managements der Deutschen Bank im Heimatmarkt.- Anne Wessel wird Chief Financial Officer.Die Finanzaufsicht Bafin hat den Bestellungen zum 1. September (Hecht) und 1. Oktober (Siemes, Wessel) zugestimmt. Neben Hecht, Siemes und Wessel gehört Oliver Leipholz, verantwortlich für die Vermögensverwaltung, Immobilien und den Bereich Investmentfonds, zum Vorstandsgremium.Stefan Freytag, seit 2020 Sprecher des Vorstands der Deutsche Oppenheim und verantwortlich für die Mandantenbetreuung für Family-Office-Dienstleistungen, tritt nach 40 Jahren Tätigkeit in der Finanzindustrie in den Ruhestand ein. Henning Heuerding, seit 2021 zuständig für den Finanzbereich und die Betriebsorganisation, verlässt die Deutsche Oppenheim zum 30. September 2024 im gegenseitigen Einvernehmen."Ich danke Stefan Freytag und Henning Heuerding im Namen des Aufsichtsrats, des Vorstands und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herzlich für ihr erfolgreiches Wirken und wünsche ihnen auch für die Zukunft viel Erfolg", sagt Frank Schriever, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutsche Oppenheim.Deutsche Oppenheim konzentriert sich künftig noch stärker auf die Bedürfnisse der Nachfolgegeneration"Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass wir den Vorstand der Deutsche Oppenheim hochkarätig besetzen können. Volker Hecht verfügt über umfassende Erfahrung im Geschäft mit vermögenden unternehmerisch geprägten Kunden und steht zugleich für neue Impulse, die von der Nachfolgegeneration gefragt sind. Mit Anne Wessel und Marc Siemes gewinnen wir zudem sehr erfahrene Kollegen für das Gremium, deren Arbeit ich überaus schätze", so Schriever weiter."Ein fortschreitender Generationswechsel bei unseren Mandanten führt zu einer verstärkten Nachfrage nach digitalen Finanzdienstleistungen und modernen, effizienten Zugängen zu globalen Anlagemöglichkeiten bei erstklassigen Assetmanagern. Diesen Anforderungen möchten wir künftig noch besser gerecht werden", ergänzt Hecht.Bildmaterial unter: https://bit.ly/Deutsche_Oppenheim_Bildmaterial (Copyright: Deutsche Oppenheim Family Office AG)Über die Deutsche Oppenheim:Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten in Grasbrunn bei München, Frankfurt, Hamburg und Köln ist ein vermögensverwaltendes Multi Family Office und als solches einer der führenden Anbieter in Europa. Das Family Office betreut komplexe Familienvermögen ganzheitlich.Das Unternehmen gehört zum Geschäft mit Vermögenskunden (Wealth Management) der Deutschen Bank und bietet neben umfassenden Family-Office-Dienstleistungen auch individuelle Vermögensverwaltungsmandate für größere Investitionssummen an. Daneben ist sie auch Initiatorin und Anlageberaterin für drei Multi-Asset Publikumsfonds (FOS-Fonds) der DWS Investment GmbH.Pressekontakt:Ralf-Dieter BrunowskyBrunoMedia GmbHTel.: +49 (0) 170 4621440Office: +49 (0) 6131 9302830brunowsky@brunomedia.deOriginal-Content von: Deutsche Oppenheim Family Office AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111632/5854059