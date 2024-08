Positive Entwicklung und Zuwachs

Hamburg - Die jüngste Hauptversammlung der Lloyd Fonds AG brachte bedeutende Neuigkeiten für Aktionäre und Anleger. Der CEO der Gesellschaft präsentierte die Wachstumsinitiativen im Rahmen der Strategie GROWTH 25. Besonders hervorgehoben wurde die Erhöhung der verwalteten Vermögen (AuM) auf 6,5 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2024, was ein organisches Wachstum von etwa 8 % darstellt. Dieses Wachstum wurde durch umfangreiche White Label-Partnerschaften und innovative digitale Plattformtechnologien unterstützt. Darüber hinaus konnte der Konzern einen bereinigten Bruttoumsatz von 16,3 Millionen Euro verzeichnen, was einer Steigerung von 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Erfolg der Generaldebatte spiegelt sich in der breiten Zustimmung der Aktionäre wider, die alle 10 Tagesordnungspunkte mit einer Präsenz von rund 47 % des [...]

Hier weiterlesen