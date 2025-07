NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach einem Gespräch mit einer Branchenexpertin auf "Underweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Aktuelle Daten zum Schiffscontainer-Markt deuteten auf eine schwache Nachfrage bis ins Jahr 2026 hin, schrieb Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Expertin geht davon aus, dass sich das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage weiter vergrößern wird, auch wenn sie die Wiederaufnahme der Fahrten durch den Suezkanal noch nicht berücksichtigt habe./la/stw



