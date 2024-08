DJ MARKT USA/Etwas fester - Inflationsdaten dürften Richtung vorgeben

Mit Aufschlägen dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Dieser hält auch noch mal ein Highlight bereit: den vorbörslich anstehenden PCE-Preisindex der Konsumausgaben aus den USA, das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank. Dieser könnte einen Hinweis darauf liefern, ob die Fed die Zinsen im September um 25 Basispunkte oder vielleicht 50 Basispunkte erhöhen wird. Der Future auf den S&P-500 erhöht sich aktuell um 0,5 Prozent. Am Montag findet aufgrund des "Labor Day" in den USA kein Handel statt.

US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte in der vergangenen Woche auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole auf die jüngsten Fortschritte bei der Inflation verwiesen und erklärt, dass "die Zeit für eine Anpassung der Geldpolitik gekommen ist". Dies wurde von den Märkten dahingehend interpretiert, dass eine Zinssenkung auf der Sitzung im September so gut wie sicher ist. Eine starke Wirtschaft - das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal wurde am Vortag leicht nach oben korrigiert - und eine hartnäckige Inflation dürften die Fed allerdings dazu veranlassen, die Zinsen weniger deutlich zu senken.

Nach der Startglocke werden noch der Index der Einkaufsmanager Chicago für August und in zweiter Lesung der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan, ebenfalls für August, bekannt gegeben.

Bei den Einzelwerten steht weiterhin der Technologie-Sektor im Fokus. Dell Technologies hat im zweiten Quartal höhere Umsätze und Gewinne verzeichnet, da die Nachfrage nach Servern für Künstliche Intelligenz stark gestiegen ist. Für die Aktie geht es vorbörslich um 6,4 Prozent nach oben.

August 30, 2024 05:46 ET (09:46 GMT)

