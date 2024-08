© Foto: Christian Lue - Unsplash



Die Inflationsrate in der Eurozone wird für August 2024 auf 2,2 Prozent geschätzt, nachdem sie im Juli noch bei 2,6 Prozent lag, so Eurostat. Die höchsten Teuerungsraten werden bei Dienstleistungen erwartet, die im August um 4,2 Prozent anstiegen (Juli: 4 Prozent). Auch bei Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak ist ein Anstieg auf 2,4 Prozent (Juli: 2,3 Prozent) zu verzeichnen, während Industriegüter ohne Energie mit 0,4 Prozent (Juli: 0,7 Prozent) und Energie mit -3,0 Prozent (Juli: 1,2 Prozent) deutlich schwächer abschnitten. In Deutschland beträgt die Teuerungsrate sogar nur noch 1,9 Prozent - erstmals seit März 2021 unter 2 Prozent. Gleichzeitig zeigt der Economic Sentiment Indicator (ESI) …