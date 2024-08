Das globale IT-Unternehmen FPT Software kündigte eine Partnerschaft mit Blue Yonder an, dem weltweit führenden Unternehmen für die Transformation digitaler Lieferketten, um End-to-End-Lösungen für das Lieferketten-Management bereitzustellen, die auf die Bedürfnisse von Unternehmen aus verschiedenen Branchen in Südostasien zugeschnitten sind.

The partnership signing ceremony took place in Hanoi, Vietnam with Blue Yonder Asia Pacific Alliances Director Lakshmikanth Sundararajan, Blue Yonder Southeast Asia Senior Sales Director Anand Kumar, and FPT Software SEVP Nguyen Khai Hoan. (Photo: Business Wire)

Die Partnerschaft zielt auf sechs Schlüsselmärkte ab, darunter Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Vietnam und die Philippinen. Durch die Nutzung der erstklassigen Lösungen für die Lieferkette von Blue Yonder und der großen Reichweite und Erfahrung bei Implementierungen von FPT Software in diesen Märkten soll die Partnerschaft schnelle, maßgeschneiderte Strategien für das Lieferketten-Management liefern, die den besonderen Herausforderungen der verschiedenen Branchen in der Region gerecht werden.

Blue Yonder bietet eine auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Unternehmensplattform für die Lieferkette und branchenspezifische Lösungen, die Führungskräfte in der Lieferkette dabei unterstützen, wesentliche Geschäftsziele zu erreichen. Die Blue Yonder-Plattform ermöglicht eine durchgehende Sichtbarkeit und ein vernetztes Erlebnis, um eine nahtlose Koordination von der Bestellung bei Lieferanten über den Warenfluss bis hin zur Erfüllung von Kundenverpflichtungen zu gewährleisten. Darüber hinaus verbindet sie das gesamte Spektrum der Blue Yonder-Lösungen, um das gesamte Lieferketten-Ökosystem eines Kunden zu synchronisieren. Dadurch befähigt Blue Yonder die Kunden, die Teamproduktivität zu steigern, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und wirklich widerstandsfähige Lieferketten aufzubauen.

Gleichzeitig wird FPT Software mit seiner weitreichenden Präsenz und seinem tiefgreifenden Verständnis des Geschäftsumfelds, der Kundenanforderungen und der regionalen kulturellen Nuancen eine zentrale Rolle bei der Unterstützung der Bemühungen von Blue Yonder spielen, Unternehmen in Südostasien bei ihren Lieferkettenanforderungen zu unterstützen.

"Die Nachfrage nach digitaler Transformation im Lieferketten-Management in Asien wächst rasant, angetrieben durch den Bedarf an verbesserter Effizienz, Belastbarkeit und Anpassungsfähigkeit. Durch die Kombination unserer soliden Präsenz und unseres Partner- und Kundennetzwerks in dieser wachstumsstarken Region mit der Kompetenz von Blue Yonder sind wir gut positioniert, um maßgeschneiderte, wirkungsvolle Lösungen zu liefern, die den sich entwickelnden Anforderungen der Unternehmen gerecht werden", so Nguyen Khai Hoan, Senior Executive Vice President, FPT Software.

"Wir freuen uns, mit FPT Software zusammenzuarbeiten, einem der größten IT-Dienstleistungsunternehmen, das eine Vielzahl von Unternehmenskunden weltweit bedient", sagte Amith Varma, Vice President, Asien, bei Blue Yonder. "Ihre führende Präsenz in Vietnam und anderen südostasiatischen Märkten sowie ihr Fokus auf den Erfolg der Kunden machen sie zu einer natürlichen Wahl und ermöglichen es uns, unser Geschäft im Rahmen unserer Wachstumsinitiativen in der Asien-Pazifik-Region weiter auszubauen."

Über FPT Software

FPT Software, eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation, ist ein globaler Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, einem Umsatzerlös von 1 Mrd. US-Dollar (2023) und mehr als 30.000 Beschäftigten in 30 Ländern.

Das Unternehmen bietet herausragende Dienstleistungen in den Bereichen Advanced Analytics, KI, digitale Plattformen, Cloud, Hyperautomation, IoT, Low-Code und vieles mehr, um Geschäftschancen zu nutzen und komplexe Herausforderungen zu bewältigen. FPT Software arbeitet weltweit mit mehr als 1.100 Kunden zusammen, darunter fast 100 Fortune-Global-500-Unternehmen aus Branchen wie Luftfahrt, Automobil, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung und Versorgung. Weitere Informationen finden Sie unter https://fptsoftware.com/

