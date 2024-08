Köln (ots) -Quersus, einer der führenden europäischen Hersteller von ergonomischen Stühlen, ist stolz darauf, eine außergewöhnliche Zusammenarbeit mit Audi, dem renommierten deutschen Premium-Automobilhersteller, bekannt zu geben. Gemeinsam präsentieren sie zwei exklusive Quersus Modelle unter der Audi Lizenz: den Quersus VAOS Audi RS Q e-tron und den Quersus ICOS Audi. Diese Stühle verkörpern die Essenz von Innovation und Design, indem sie überlegenen Komfort mit modernster automobiler Ästhetik verbinden.Modernes Design inspiriert von AudiDer Quersus VAOS Audi Gaming-Stuhl: Inspiriert vom Design des Audi RS Q e-tron, dem Sieger der Rallye Dakar 2024, spiegelt dieser Gaming-Stuhl den Geist des Wettbewerbs und der Spitzentechnologie wider. Seine kühnen Linien spiegeln das dynamische Design des Audi-Geländewagen-Prototyps wider.Der Quersus ICOS Audi Bürostuhl: Inspiriert vom Design der Einsitzer-Audi-Studie, verkörpert dieser ergonomische Hybrid-Bürostuhl mit sportlichem Schwung die Innovation und das Leistungsstreben der Audi-Fahrzeuge. Sein modernes Design, das Nüchternheit und Charakter vereint, revolutioniert den Look jedes Arbeitsbereichs.Auf dem Weg in die ZukunftDie Quersus Audi Stühle werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und spiegeln die Qualitätsstandards von Audi und unser Engagement wider, extrem langlebige Produkte anzubieten, die dazu beitragen, die häufige Erneuerung von Büromaterial zu reduzieren und die Umweltbelastung zu minimieren. Dieser Ansatz erstreckt sich auch auf die Verpackung, die aus recycelten Materialien hergestellt wird.Höchster Komfort und ErgonomieDie Stühle von Quersus bieten eine außergewöhnliche Unterstützung dank zahlreicher ergonomischer Merkmale, wie z. B. eine in 4 Richtungen verstellbare Lendenwirbelstütze, hochmodernen Memory-Schaum und mehrere Einstellmöglichkeiten für die Rückenlehne und den Sitz. Dieses fortschrittliche ergonomische Design, das Ergebnis jahrelanger Arbeit und Innovation, ermöglicht eine längere Nutzung ohne Kompromisse beim Komfort, was die Produktivität und die Gesundheit des Nutzers verbessert.Weitere Informationen und Fotos im Pressekit: https://bit.ly/quersusxaudiKontakt:Martin.Steinbach@fleaky.deOriginal-Content von: QUERSUS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099638/100922496