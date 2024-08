Bad Wimpfen (ots) -Zum wiederholten Male erzielen Lidl-Produkte in der aktuellen Ausgabe der Ökotest (9/2024) gute Bewertungen. Im Food-Bereich erhalten die "Fairglobe Faire Bio Kaffeepads Crema" das Gesamturteil "Gut" und überzeugen die Redaktion als einziges Produkt im Test für Bio-Kaffeepads. Der Kaffee in den Pads riecht und schmeckt aromatisch-röstig nach dunkler Schokolade. Mit einem Preis von 0,12 Euro pro Pad gehört der Testsieger zu den günstigsten getesteten Produkten.Auch im Near-Food-Bereich können sich die Testergebnisse sehen lassen: So erhalten die Kinderzahnbürste "Dentalux Kids weich" und die "Siempre Tampons 80 Stück, normal" beide ein "Sehr gut" in der Gesamtwertung. Die Lidl-Kinderzahnbürste gehört mit einer sehr guten Gebrauchseignung und einem Preis von 0,43 Euro pro Stück zu den Testsiegern. Auch die Tampons überzeugen die Testpersonen mit einem Preis von drei Cent pro Stück. Ebenso punktet die "Cien Pflegende Spülung Color Brillance" mit sehr guten Inhaltsstoffen. Sie wird von Ökotest mit "Gut" bewertet.Erneut zeigt sich: Beste Qualität gibt es - sowohl im Food- als auch im Near-Food-Bereich - zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5854132