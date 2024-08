München (ots) -Die ARD-Sommerinterviews verzeichnen für 2024 erneut Erfolgsquoten. Der Marktanteil des halbstündigen Gesprächsformats stieg trotz quotenstarker Sportereignisse im Konkurrenzprogramm von 9,1 im Vorjahr auf 10,1 Prozent. Dies bedeutet eine Steigerung des Marktanteils von fast 60 Prozent (57,8) innerhalb von vier Jahren.Erstmals moderierten der neue Leiter des ARD-Hauptstadtstudios Markus Preiß sowie die neue stellvertretende Studioleiterin Anna Engelke neben Matthias Deiß.Markus Preiß, Studioleiter ARD-Hauptstadtstudio: "Wir haben bei den Sommerinterviews in diesem Jahr bewusst andere Akzente gesetzt: weniger Themen, mehr vertiefendes Gespräch. Weniger Berliner Polit-Stilkritik, dafür mehr von dem, was Menschen im Alltag interessiert. Weniger spielerische Elemente in diesen ernsten Zeiten. Ich freue mich, wie gut das funktioniert hat. Das Interesse unserer Zuschauerinnen und Zuschauer ist deutlich gestiegen. Und wir haben es immer wieder geschafft, mit der Marke ARD-Sommerinterview die politische Debatte anzuschieben."In diesem Jahr wurde das Social-Media-Format "Frag selbst", in dem die Community ihre Fragen an die Politiker stellt, erstmals auch auf Twitch gestreamt. Die Resonanz war überwiegend positiv, die Community beteiligte sich rege und diskutierte intensiv im Chat mit. Insgesamt erreichte Sommerinterview-Content bei Social Media rund 30 Millionen Abrufe.Am Sonntag, 25. August, lief das letzte ARD-Sommerinterview auf dem Sendeplatz von "Bericht aus Berlin" in diesem Jahr. Am 8. September kehrt der reguläre "Bericht aus Berlin" zurück aus der Sommerpause und informiert die Zuschauerinnen und Zuschauer jeden Sonntag um 18:00 Uhr zu aktuellen Themen im politischen Berlin. Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker stellen sich dabei den Fragen von Markus Preiß, Matthias Deiß und Anna Engelke.Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1101,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5854149