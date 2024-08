Century Lithium meldete die erfolgreiche Hinzufügung einer Lithiumkarbonatstufe in der Lithiumextraktionsanlage Amargosa Valley in den USA, und Calibre Mining meldete die erste Lieferung von Erz aus der Lagerstätte Volcan an die Verarbeitungsanlage Libertad, und das Unternehmen ist zuversichtlich, dass das erste Gold aus der neuen Mine Valentine im zweiten Quartal 2025 geliefert werden wird. Unternehmen im Überblick: Century Lithium Corp. - https://centurylithium.com/ ISIN: CA2327492005 , WKN: A3D6HZ , FRA: C1Z.F , TSXV: LCE.V Weitere Videos von Century Lithium Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/century-lithium-corp/ Calibre Mining Corp. - https://www.calibremining.com/ ISIN: CA13000C2058 , WKN: A2N8JP , FRA: WCLA.F , TSX: CXB.TO Weitere Videos von Calibre Mining Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/calibre-mining-corp/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Gold Lithium Development Production Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV