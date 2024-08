Berlin (ots) -- Icon League von Toni Kroos und Elias Nerlich startet am Sonntag- Team um Union-Legende Torsten Mattuschka, Bundesliga-Profi Kleindienst und Musiker FINCH kooperiert mit Patienten-NGO yeswecan!cer- Spieler Benny Köhler selbst von Krebs betroffenAm Sonntag, den 1. September, feiert die Icon League von Weltmeister Toni Kroos und Streamer-Star Elias Nerlich ihren Saisonauftakt in der Kölner Lanxess-Arena. Vorab hat das Berliner Team "FK Motor Neufünfland" nun seine Trikots von ERIMA präsentiert: Auf der Brust tragen die Kicker um Union-Legende Torsten Mattuschka, Gladbach-Profi Tim Kleindienst, und Musiker FINCH den Namen der Patientenorganisation yeswecan!cer.Hintergrund dieser besonderen Zusammenarbeit ist eine ganz persönliche Geschichte: Team-Mitglied Benjamin Köhler erkrankte während seiner Profi-Karriere beim 1. FC Union Berlin an Lymphdrüsenkrebs - und besiegte ihn. Auch yeswecan!cer hatte schon Berührungspunkte mit dem Thema Fußball: 2023 hatte die Patienten-NGO dem 1. FC Union den "Ring of Courage" verliehen für ihr Engagement und ihre ermutigende Kommunikation zum Thema Krebsvorsorge.Da das Team FK Motor Neufünfland noch auf der Suche nach einem "klassischen" Sponsor ist, entschied es sich deshalb, den prominenten Platz auf ihren Trikots der Organisation unentgeltlich für einen Teil der Saison zur Verfügung zu stellen.Benjamin "Benny" Köhler, Mittelfeldspieler: "Die Diagnose Krebs trifft einen hart. Noch härter ist es, wenn man sich damit allein gelassen fühlt. Mit dem Logo von yeswecan!cer setzt unser Team ein starkes Zeichen und zeigt Solidarität mit den Betroffenen. Ihr seid nicht allein!"Torsten "Tusche" Mattuschka, Team-Kapitän: "Motor Neufünfland steht für Zusammenhalt und Teamgeist - das passt perfekt zur Botschaft von yeswecan!cer: Denn nur, wenn wir zusammen stehen, können wir den Krebs besiegen!"FINCH, Musiker und Team-Kapitän: "Krebs ist sowas wie der Endgegner und ein absolutes Schlechte-Laune-Thema. Gerade deshalb finde ich es wichtig, dass man über die Krankheit spricht, sie aus der Tabuzone holt und sich zusammen für die Betroffenen stark macht. Denn im Team knacken wir auch den härtesten Gegner!"Simone Adelsbach, Geschäftsführerin von yeswecan!cer: "Wir freuen uns sehr, dass das Team Motor Neufünfland mit unserem Namen auf der Brust antritt. Wir sehen darin die großartige Chance, bei jungen, sportbegeisterten Menschen ein Bewusstsein für Krebs und die Bedeutung von Vorsorge zu schaffen - eine Zielgruppe, die wir sonst eher schwer erreichen."Über "The Icon League"The Icon League ist eine innovative Fußball-Liga, die von Toni Kroos und Elias Nerlich gegründet wurde. Sie bringt Stars aus der Fußball- und E-Sport-Welt zusammen und bietet eine neue, aufregende Plattform für sportliche Unterhaltung. Mit kreativen Konzepten und einem besonderen Fokus auf Community und Fans möchte die Icon League den Fußball neu denken und für ein breiteres Publikum zugänglich machen. Weitere Infos unter https://www.theiconleague.comÜber yeswecan!ceryeswecan!cer ist eine von Betroffenen gegründete, gemeinnützige Stiftung und das Movement für einen angst- und tabufreien Umgang mit der Krankheit, an der in Deutschland jeder Zweite im Laufe seines Lebens erkrankt: Krebs. Seit 2019 betreibt yeswecan!cer die kostenfreie YES!APP, die Betroffene untereinander sowie mit Expert:innen vernetzt und mit rund 25.000 User:innen heute die größte digitale Selbsthilfegruppe Deutschlands ist. Seit 2020 veranstaltet yeswecan!cer jährlich die YES!CON, die größte hybride Krebs-Convention von Patient:innen für Patient:innen. Mehr Infos unter https://yeswecan-cer.org/ und https://www.yescon.org/Pressekontakt:yeswecan!cer gGmbHKathrin Golde LohmannBayerische Straße 3110707 Berlinmail@yeswecan-cer.orgOriginal-Content von: yeswecan!cer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137481/5854206