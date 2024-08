EQS-Media / 30.08.2024 / 13:15 CET/CEST

Die Kautschukproduktion - also das regelmäßige Ernten der Kautschukbäume - läuft derzeit sowohl in Côte d'Ivoire als auch in Panama auf Hochtouren. Dies hat zur Folge, dass die zu verarbeitenden Rohkautschukvolumen für die TIMBERFARM-Kautschukfabriken entsprechend hoch sind.



Insbesondere in der Fabrik SAN PEDRO in Côte d'Ivoire, die auf die Herstellung von Crepe-Kautschuk spezialisiert ist, herrscht eine rege Betriebsamkeit. Crepe-Kautschuk, ein leicht bearbeitetes Zwischenprodukt, wird vor allem von Kautschukfabriken in Asien stark nachgefragt. Diese Fabriken, obwohl in einer Region angesiedelt, in der über 70 Prozent des weltweiten Kautschukanbaus stattfinden, können ihren Bedarf nicht mehr vollständig aus lokalen und regionalen Beständen decken. Die Nachfrage nach Kautschukprodukten aus den dortigen weiterverarbeitenden Betrieben, hauptsächlich aus der boomenden Reifenindustrie Asiens, ist enorm gestiegen. Um diesen Bedarf zu decken, beziehen die asiatischen Fabriken zunehmend Crepe-Kautschuk aus den Kautschukhochburgen Afrikas, vorwiegend aus Côte d'Ivoire, dem größten Kautschukproduzenten auf dem Kontinent.



In der Kautschukfabrik GRAN PIEDRA in Panama stellt sich die Situation etwas anders dar. Zwar hat sich die Auslastung durch die lokale Kautschukproduktion etwas verbessert, jedoch läuft die Fabrik weiterhin nicht unter Volllast. Das Beschaffen von Rohkautschuk aus umliegenden Ländern oder aus Afrika erweist sich derzeit als wirtschaftlich kaum tragfähig, da die Frachtkosten im Vergleich zum Vorjahr nahezu doppelt so hoch sind.



Mit großer Spannung wird die Fertigstellung der neuen TSR-Kautschukfabrik YAMOUSSOUKRO in Côte d'Ivoire erwartet. Der Bau soll bis Ende September oder Anfang Oktober abgeschlossen sein, sodass der Testbetrieb starten kann. Angesichts der ungebrochen hohen Nachfrage nach dem Standardprodukt TSR aus dem asiatischen Wirtschaftsraum und der gesicherten Verfügbarkeit von Rohkautschuk in der Elfenbeinküste wird bereits für 2025 ein profitabler Betrieb der neuen Fabrik erwartet.



Die derzeitigen Entwicklungen in der Verarbeitung zeigen, wie TIMBERFARM ihre Produktionskapazitäten kontinuierlich an die Marktbedürfnisse anpasst, um auch in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben.

