Neckarsulm (ots) -In seiner aktuellen Ausgabe hat das Verbrauchermagazin Öko-Test wieder verschiedenste Produkte untersucht. Mit seinen Eigenmarken konnte Kaufland diesmal gleich mit sieben Produkten überzeugen. Sowohl ein Bio-Obstbrei für Babys, ein weißer Balsamessig sowie im Drogerie-Bereich eine Haarspülung für coloriertes Haar, zwei Mundspülungen, eine Kinderzahnbürste und Tampons erhielten jeweils gute bis sehr gute Noten.Das Produkt "Banane in Apfel" von K-Bio hat dabei im Test von 15 Obstbrei-Gläschen für Babys mit "sehr gut" überzeugt. Die Zutaten stammen aus biologischem Anbau. Unter K-Bio bietet Kaufland eine breite Auswahl an Babygläschen, darunter verschiedene Früchte-, Gemüse- und Abendbreie sowie fertige Menüs.Im wahrsten Sinne des Wortes "glänzen" konnte bei Öko-Test die Spülung "Seidenglanz" der Kaufland-Eigenmarke bevola. Sie erhalten das Urteil "sehr gut", ebenso wie die Mundspülungen "Mint" von bevola und "5 in 1 Bio-Minze" von bevola Naturals. Getestet wurden dabei 27 kosmetische Mundspülungen mit Flourid, darunter sechs als Naturkosmetik zertifizierte Produkte. Das Test-Urteil "gut" ging an die Kinderzahnbürste für Milchzähne von bevola kids (extra-weich). Im Test von 23 Tampon-Produkten der Größe "normal" überzeugt wiederum auch das entsprechende bevola-Produkt und erhielt das Ergebnis "sehr gut".Mit bevola deckt Kaufland nahezu die gesamte Bandbreite von Drogerieprodukten für die ganze Familie ab, in überzeugender Qualität, zu günstigen Preisen und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. In Deutschland führt Kaufland mittlerweile mehr als 360 Artikelunter der Marke bevola. Dazu zählen auch die Produkte der Naturkosmetik-Linie bevola Naturals, die nach dem Natrue-Standard zertifiziert sind. Das bedeutet ein vollständiger Verzicht auf Silikone, Paraffine und Mineralöle und auf rein synthetische Farb- und Duftstoffe. Zudem sind alle Produkte vegan.Zusätzlich zu den Drogerie-Produkten konnte sich der Condimento Bianco von K-Classic im Test von 25 weißen Balsamessigen behaupten, für ihn gab es das Urteil "gut".Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5854239