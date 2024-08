Baden-Baden (ots) -Roman von Zora del Buono/ 10 neue Leseempfehlungen für September auf SWR.de/bestenlisteDer Roman "Seinetwegen" von Zora del Buono steht im September 2024 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Das Buch handelt vom viel zu frühen Unfalltod eines Vaters und was er für das Leben der Tochter bedeutet hat. Zora del Buono war acht Monate alt, als ihr Vater 1963 bei einem Autounfall starb. Über die Lücke, die der tote Vater in der Familie hinterließ, wurde kaum gesprochen. Wenn die Mutter ihn erwähnte, brach die Tochter mit klopfendem Herzen das Gespräch ab, weil sie den Schmerz nicht ertragen konnte. Jetzt, inzwischen sechzig geworden, fragt sich die Autorin, was aus dem damaligen Unfallverursacher geworden ist und wie er all die Jahre mit der Schuld gelebt hat.Platz 2: "Die Projektoren"; Platz 3: "Das Lied des Propheten"Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünschen. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste September belegt "Die Projektoren" von Clemens Meyer, der Roman "Das Lied des Propheten" von Paul Lynch folgt auf Platz drei.SWR Bestenliste in SWR Kultur und im WebIm Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 1. September 2024, in SWR Kultur, 17:05 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR Kultur App.Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: https://www.swr.de/swrkultur/literatur/bestenliste/index.html (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.swr.de%2Fswrkultur%2Fliteratur%2Fbestenliste%2Findex.html&data=05%7C02%7CDennis.Deissig%40swr.de%7Cf795e42784654aa58d6208dc83ab9d9b%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638530020315289262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=kX83u%2BPATKulIjQ%2BznDdAbEbn2gmCdC4NNTQaHHUmeY%3D&reserved=0)Leseempfehlung:Zora del Buono: "Seinetwegen", C.H.Beck Verlag, 204 Seiten.Vollständige Bestenliste zum Download:https://www.swr.de/swrkultur/literatur/bestenliste/index.htmlWeitere Literatursendungen im SWR: www.SWR.de/literaturDie SWR2 App für Android und iOS: www.SWR2.de/appSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterRechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.dePressekontakt:Grit Krüger, Telefon 07221 929 22881, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5854268