Aktuelle Marktentwicklung

Die Infineon-Aktie verzeichnete am Freitag einen Kursrückgang im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 32,80 EUR und erreichte dabei ein Tagestief von 32,36 EUR. Bereits zu Handelsbeginn zeigte sich ein Rückgang, als die Aktie bei 32,50 EUR eröffnete. Im Laufe des Tages wechselten etwa 468.798 Aktien den Besitzer. Damit zeigte sich erneut die Volatilität des Titels, welcher am 15.12.2023 das 52-Wochen-Hoch bei 39,35 EUR erreichte, aber nun 16,65 Prozent darunter notiert.

Finanzielle Kennzahlen und Ausblick

Am 05.08.2024 präsentierte Infineon seine Ergebnisse für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal. Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,30 EUR und somit deutlich unter dem 0,63 EUR des Vorjahres. Der Umsatz belief sich auf 3,70 Mrd. EUR, ein Rückgang von 9,46 Prozent im Vergleich zu den 4,09 Mrd. EUR des Vorjahresquartals. Analysten erwarten für das gesamte Jahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 1,83 EUR. Zudem wird eine leichte Reduzierung der Dividende auf 0,349 EUR pro Aktie prognostiziert. In dieser angespannten Marktlage bleibt die Infineon-Aktie somit unter Druck, wobei zukünftige Quartalszahlen am 12.11.2024 von erhöhter Bedeutung für die Anleger sind.

