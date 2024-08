Mainz (ots) -Wie beeinflussen Gruppen das menschliche Handeln? Wie nutzen Populisten Angst vor Kontrollverlust in Krisenzeiten aus? Und kann zu viel Selbstkontrolle gefährlich sein? In drei Folgen von "Terra Xplore" setzt sich Wissenschaftsjournalist Eric Mayer mit diesen Fragen auseinander. Alle drei Folgen sind ab Freitag, 30. August 2024, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar. Im ZDF sind die Sendungen sonntags, ab 13. Oktober 2024, 18.30 Uhr, zu sehen.So kommst du gegen Gruppenzwang und Mobbing anNorman Wolf wurde in seiner Schule gemobbt und leidet darunter noch heute. Wissenschaftsjournalist Eric Mayer trifft den jungen Mann in der ersten Folge der "Terra Xplore"-Staffel "Hast du dein Leben unter Kontrolle?" und möchte herausfinden, wie es Menschen schaffen, in den Kopf anderer Menschen zu gelangen. Beim Mobbing kommen Gruppendynamiken zum Tragen, die auch in anderen Kontexten stattfinden: Menschen schließen sich einer Gruppe an, obwohl sie vielleicht anderer Meinung sind. Im Gespräch mit Sozialpsychologin Prof. Selma Rudert, die an der RPTU Kaiserslautern-Landau zu Ausgrenzung und sozialen Normen in Gruppen forscht, will Eric Mayer herausfinden, warum das passiert.Wie Populisten deine Angst vor Kontrollverlust ausnutzenKriege, Pandemien, terroristische Bedrohungen: Gefühlt kommt die Gesellschaft aus dem Dauerkrisenmodus nicht mehr heraus. Wie kann man lernen, damit umzugehen? Gibt es eine wissenschaftliche Antwort darauf? In der zweiten Folge trifft Eric Mayer auf Marco Schild, der aus Sorge vor vermeintlicher Überfremdung durch Geflüchtete in Deutschland der AfD beitrat. Wie es ihm gelang, das Gefühl von Kontrollverlust zu bändigen und zurück ins Leben zu finden, berichtet der AfD-Aussteiger auf eindrückliche Weise. Prof. Karsten Fischer, Experte für Politische Theorie mit Schwerpunkt Populismus an der Ludwig-Maximilians-Universität München, erklärt, warum populistische Parteien scheinbar schnelle Antworten auf komplexe Zusammenhänge liefern. Im Interview im ZDF-Presseportal sagt er: "Wer Sorge vor Kontrollverlust hat, sollte zuvorderst die Demokratie schützen, und dazu gehört, niemandem zu vertrauen und die Macht zu geben, der als autoritärer Entscheider auftritt und behauptet, das sei mit Demokratie vereinbar".Kann Selbstkontrolle gefährlich werden?Wie viel Selbstkontrolle ist gut, und warum braucht man sie? Von Katierfährt Eric Mayer: Ein Zuviel kann sogar gefährlich werden. Sie erzählt ihm von ihrem Kampf gegen ihre Essstörung. Heute hat sie einen anderen Umgang mit Kontrolle gefunden. Jetzt hilft sie ihr, wie sie selbst sagt, ihr Gleichgewicht wiederzuerlangen. Eric Mayer spricht mit Prof. Thomas Goschke, der an Universität Dresden die Bedeutung und die Rolle der Selbstkontrolle im täglichen Leben erforscht.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16478.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/terraxplore) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:- die Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/terra-xplore-hast-du-dein-leben-unter-kontrolle) mit einem Interview mit Prof. Karsten Fischer, Experte für Politische Theorie mit Schwerpunkt Populismus an der Ludwig-Maximilians-Universität München.- Hier finden Sie die neue Staffel in "Terra Xplore" (https://xplore.zdf.de) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5854279