Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG

Wien (pta/30.08.2024/13:17) - Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Halbjahresfinanzbericht 2024 Internet-Veröffentlichung: https://www.b-i-p.com/wp-content/uploads/2024/08/ Halbjahresfinanzbericht-BRIP-Konzernfinanz._20240630_Final_eh_Veroeffentlichung.pdf Veröffentlichungsdatum: 30.08.2024

Aussender: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH Adresse: Schwarzenbergplatz 5/7.1, 1030 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Anna Vay Tel.: +43 1 513 12 41 1748 E-Mail: a.vay@b-i-p.com Website: www.b-i-p.com

ISIN(s): AT0000A1HQ07 (Anleihe), AT0000A21LA8 (Anleihe), AT0000A21LB6 (Anleihe), AT0000A3DGB3 (Anleihe) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

