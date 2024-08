Bonn (www.anleihencheck.de) - Das BIP-Wachstum in Kanada schlug zwar im Mai mit 0,2 Prozent zum Vormonat die Prognosen, so die Analysten von Postbank Research. Schätzungen würden für Juni von einem geringeren Wachstum von 0,1 Prozent zum Vormonat ausgehen.Frühindikatoren würden auch im Juli auf einen Rückgang der Aktivitäten in der Privatwirtschaft hindeuten. Der PMI des verarbeitenden Gewerbes sank von 49,3 auf 47,8 Punkte - das schwächste Niveau dieses Jahres. Er verharre seit 15 Monaten in der Kontraktionszone. Auch der Services PMI mit 47,3 Punkten habe deutlich unter die Expansionsschwelle von 50 Zählern verharrt. ...

