Wien (www.fondscheck.de) - Die jüngsten Marktturbulenzen sind nach Einschätzung von Humberto Nardiello, Aktien-Fondsmanager bei DPAM, auf gesamtwirtschaftliche Entwicklungen zurückführen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Stilrotationen etwa von Growth zu Value sehe er als natürliche Folge dieser Veränderungen. Doch davon lasse er sich nicht beirren: Er setze weiter auf die langfristigen Wachstums-Stories und finde diese sehr häufig in künstlicher Intelligenz (KI). ...

