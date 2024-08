Perfektes Timing: In der aktuellen AKTIONÄR-Ausgabe (hier als Download erhältlich) wird die hochinteressante Story von Vitrolife genauer beleuchtet - und die Aktie gewinnt am Freitag bereits knapp sieben Prozent an Wert. Ausgerechnet US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist es, der den schwedischen Titel auf ein neues 52-Wochen-Hoch schiebt. DER AKTIONÄR mit den Hintergründen.

Den vollständigen Artikel lesen ...