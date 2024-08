DJ Scholz trifft kommenden Freitag Macron in Evian

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist nächste Woche Freitag nach Evian, um dort am Nachmittag mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu bilateralen Gesprächen zusammenzutreffen. Anschließend werden beide an dem 32. deutsch-französischen Unternehmertreffen teilnehmen. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit an.

Bei der Veranstaltung in Frankreich ist keine Pressekonferenz vorgesehen.

August 30, 2024 07:49 ET (11:49 GMT)

