Aktien des Raumfahrtinfrastruktur- und Technologieanbieters Intuitive Machines haussieren am Freitag zweistellig, nachdem das Unternehmen weitere Aufträge von der NASA erhalten hat.Intuitive Machines hat am späten Donnerstag bekanntgegeben, dass es von der National Aeronautics and Space Administration (NASA) einen Auftrag im Wert von 117 Millionen US-Dollar für die Lieferung von sechs wissenschaftlichen und technologischen Nutzlasten zum Südpol des Mondes erhalten hat. Die Aktie steigt im vorbörslichen US-Handel um über ein Fünftel auf knapp unter 6 US-Dollar. Seit Jahresbeginn haben die Titel knapp 90 Prozent an Wert zulegen können. Zu Beginn des Jahres lagen die Aktien bei etwa 2,63 …