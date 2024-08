In der dieswöchigen Ausgabe 36/24 hat DER AKTIONÄR zum Kauf der Biotech-Aktie Emergent Biosolutions geraten. Neben der Cash-Cow - dem Narcan-Nasenspray - sorge der Pocken-Impfstoff ACAM2000 für zusätzliche Kursfantasie, lautete das Fazit. Und tatsächlich gibt es schon am Freitag positive News von Seiten der FDA, die einen zweistelligen Kurssprung bescheren.Die Emergent-Papiere springen im vorbörslichen US-Handel in Spitze um mehr als 20 Prozent an. Grund dafür ist, dass die FDA die erweiterte Verwendung ...

