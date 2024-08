FREIBERG (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht im geplanten Lithium-Abbau in Altenberg (Osterzgebirge) "ein Projekt von größter Priorität". "Wir brauchen in ganz Europa die Bereitschaft, so etwas zu tun. Denn das Thema stellt sich ja nicht nur bei uns, sondern an vielen Stellen Europas gibt es Rohstoffe, die wir bergen können, die wir jederzeit dringend brauchen", sagte er bei einem Besuch im Sächsischen Oberbergamt in Freiberg. Dazu brauche man aber die Bereitschaft, die Rohstoffe auch zu fördern und das nicht nur in Übersee zu machen.

Deutschland will bei Rohstoffen unabhängiger werden



Auch Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) sprach sich dafür aus, verstärkt eigene Rohstoffe zu nutzen. "Wir können nicht nur auf die Welt schauen und glauben, andere lösen unsere Probleme. Wir sind selber verantwortlich. Wir wollen uns unabhängiger machen." Zugleich wolle man zeigen, dass so etwas auch mit den hohen Standards in Deutschland möglich ist. "Wir sind ein Automobilland. Wir haben ein Interesse daran, dass die Wertschöpfung hier in Sachsen bleibt und dementsprechend unsere Rohstoffe und Ressourcen genutzt werden."

Scholz hatte sich in Freiberg vor allem das von der Zinnwald Lithium GmbH geplante Lithium-Abbau-Vorhaben bei Altenberg im Erzgebirge informiert. Es soll entsprechend des vor wenigen Monaten durch die EU beschlossenen Critical Raw Materials Act als strategisches Projekt anerkannt und realisiert werden. Geplant sind Investitionen von mehr als 500 Millionen Euro und mindestens 400 neue Jobs.

Mit Jahresmenge ließen sich eine Million Batterien für E-Autos herstellen

Lithium gilt als zentraler Rohstoff für die Herstellung von Batterien und anderen Hochtechnologieprodukten. Das Erzmetall findet sich in der Batterie von Elektroautos. Allein in Europa soll der Bedarf von E-Autos bis zum Jahr 2050 um das 35-fache steigen. Die Zinnwald Lithium GmbH plant durch den Abbau des Rohstoffs die Herstellung von jährlich 15.000 Tonnen batteriefähigem Lithiumhydroxid. Das würde den Bedarf von jährlich einer Million Batterien für E-Autos durchschnittlicher Größe decken.

Die EU hatte unlängst mit Serbien einen Lithium-Deal vereinbart. Scholz war deshalb im Juli nach Belgrad gereist. Gemeinsam mit EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic unterschrieb er eine Absichtserklärung, die eine umweltverträgliche Förderung des weltweit extrem begehrten Leichtmetalls im Jadar-Tal ermöglichen soll. Dort befindet sich Europas größtes Lithium-Vorkommen. Kürzlich hatten Zehntausende Menschen in Belgrad gegen den geplanten Abbau demonstriert./jos/DP/mis