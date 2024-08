Der Langfristchart sieht zwar immer noch bitter aus. Aber immerhin: Mit Blick auf die vergangenen sechs Monate hat sich das Kursbild von q.beyond bereits merklich aufgehellt. Und das in einem Börsenumfeld, in dem es die meisten Spezialwerte unverändert schwer haben. Für q.beyond sprechen derzeit insbesondere die deutlichen operativen Fortschritte auf der Ergebnisebene, zudem verfügt das ... The post q.beyond: Cash-Aktie mit Renditehebel appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...