Paris (www.anleihencheck.de) - Ab 18. September werden in den USA die Zinsen gesenkt, so Olaf Hordenbach, Chefredakteur des Kundenmagazins von BNP Paribas "Märkte & Zertifikate".Nach der Rede von Jerome Powell auf dem zurückliegenden Treffen der großen Notenbanken in Jackson Hole scheine das sicher. "Es ist an der Zeit, die Geldpolitik anzupassen", habe der US-Zentralbankchef verkündet. Anpassen, das heiße in diesem Fall nach unten. Bereits auf der kommenden Notenbanksitzung, die am 18. September stattfinden werde, sollten die Zinsen gesenkt werden, um einen Viertel-Prozentpunkt, vielleicht sogar um 0,5 Prozentpunkte. Die Experten seien gespannt. ...

