Frankfurt (www.fondscheck.de) - Immer neue Hochs - die Goldrally läuft auch im August weiter, so die Deutsche Börse AG.Diese Woche habe der Preis für die Feinunze mit 2.531 US-Dollar schon wieder ein neues Allzeithoch erreicht. Am Donnerstagmorgen seien es mit 2.519 US-Dollar kaum weniger gewesen. Seit Jahresanfang ergebe das ein Plus von 22 Prozent. "Gold weist damit eine der besten Wertentwicklungen aller Anlageklassen in diesem Jahr auf", kommentiere Rohstoffanalyst Carsten Fritsch von der Commerzbank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...